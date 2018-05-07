رئيس جامعة قناة السويس: الكلية التكنولوجية الجديدة تلبي احتياجات المجتمع من تدريب وتنمية ومهارات



جاء ذلك في حضور الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور طارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجده هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب سمير النجار امين عام الجامعة.



وأكد الدكتور ممدوح غراب، أن الفترة التى يمر بها التعليم حاليا تتطلب معرفة أين نحن وماذا نريد أن نفعل ولذلك وضعنا خطة هدفها التنمية والتطوير والتدريب وكان اكبر نتاج لهذا الخطة إنشاء الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والتى يمثل فيها الجانب التدريبية ٦٠% و، ذلك إيمانا من الجامعة بأهمية الجانب التدريبي وتنمية المهارات فالكلية التكنولوجية إرادة جامعة تحرص على تلبية احتياجات مجتمعها كما يعد فندق كلية السياحة والفنادق ومصنع كلية الصيدلة نماذج محاكاه وتدريب فعلى للطلاب داخل الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل.



وأوضحت الدكتورة ناهد مصطفي المدرب المعتمد دوليا ان الدورة قد تضمنت ٤ من الإداريين بالجامعة و٢ من وزاره التربية والتعليم و١٠ من اعضاء هيئه التدريس من كليات الطب،الطب البيطري،العلوم،الآداب،التربية الرياضية مؤكده ان تنوع المتدربين في هذه الدوره ينبع من سياسه الجامعة في رفع كفاءه الاداريين واعضاء هيئه التدريس بالإضافة لخدمه المجتمع المحيط بالجامعة.



وأضاف الدكتور أحمد متولى، أن إدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب شهدت اهتمام غير مسبوق بتطوير الموارد البشرية من إداريين وأعضاء هيئة تدريس واحتفالية اليوم أكبر دليل على ذلك.



انتهى الحفل بتسليم الشهادات على المتدربين وهم "الدكتورة سحر الشاطوري، والدكتور محمد غنيم، والدكتورة زينب عوف، والدكتورة وفاء عبد العظيم، والمهندس محمد النساج، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد فوزي، والدكتورة هبه حسن، والمهندسة عزة غريب، والدكتورة إيناس محمد، والدكتورة مروة مجدى، والدكتورة سماح أحمد، والدكتور أمال نبيل، ومن الإداريين أحمد عبده وهيدى أحمد، وسما السيد.



احتفلت جامعه قناه السويس، اليوم الخميس، بتخريج دفعه دوره تدريب المدربين الدولية رقم AT098. تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، الذي حرص علي تسليم الخريجين والبالغ عددهم ١٦ مدرب الشهادات والرخص الدولية للتدريب.