أوزيل وجوندوجان يرفضان الاعتزال الدولي بسبب رئيس تركيا



وذكرت صحيفة كيكر الألمانية بأن أوزيل وجوندوجان لا يفكران على الإطلاق في الاعتزال على المستوى الدولي بعد أزمة صورهما مع رئيس تركيا وكذلك الخروج المهين من المونديال.



وكان لوثار ماتيوس نجم ألمانيا السابق، قال في تصريحات سابقة : "أوزيل لم يعد في المستوى الذي اعتاد عليه، أعتقد أنه لم يتخذ قرارا واضحًا بعد الأزمة ونفس الأمر مع جوندوجان".

كشفت تقارير صحفية ألمانية بأن مسعود أوزيل وإلكاي جوندوجان نجمي ألمانيا رفضا الاعتزال دوليًا بعد توديع كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا من دور المجموعات.