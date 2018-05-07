نجم منتخب كرواتيا : قمنا بتحليل روسيا وساتحدث عن مستقبلي بعد المونديال



أكد أنتي ريبيتش نجم كرواتيا وآينتراخت فرانكفورت الألماني بأنه سيتحدث عن مستقبله بعد نهاية مشوار منتخب بلاده في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما أكد أنهم حللوا منتخب روسيا قبل مواجهتها السبت المقبل في دور الثمانية من البطولة.



وعن إمكانية العمل مع مدربه السابق نيكو كوفاتش في بايرن ميونخ، قال ريبيتش في تصريحات صحفية : "لقد عملت معه لعدة سنوات وكان ناجحا جدا وحصل على مكانه في النادي البافاري".



وأضاف: "أنا لاعب في آي نتراخت وأركز فقط على كأس العالم في الوقت الحالي، بعد المونديال يمكننا التحدث عن مستقبلي".



وعن تكرار إنجاز جيل 1998 باحتلال المركز الثالث في المونديال، قال ريبيتش : "كرة القدم كانت مختلفة قبل 20 عاما، نحن الآن في طريق جيد، لدينا دعم كبير، أنا أؤمن بأنه يمكننا القيام بشيء مماثل".