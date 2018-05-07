اجتماع مجلس "المحامين" يخرج بـ 5 قرارات برئاسة "عاشور" (صور)‎

قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، إنشاء المطبعة المملوكة للنقابة بالدور الأرضي للعمارات السكنية التابعة لها بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 1200 متر، بهدف طباعة مجلة المحاماة وكافة المطبوعات التي تحتاج إليها النقابة، وتخصيص جزء منها للعمل الاستثماري لتغطية تكاليفها.





كما قرر المجلس خلال اجتماعه الشهري الدوري، اليوم الخميس، بمجلس النقابة العامة بشارع رمسيس، تفويض صحفيين محترفين لوضع تصور كامل لمجلة المحاماة الأسبوعية المقرر إصدارها، على أن تتضمن محتوى إخباري، إضافة لنشر الإعلانات القضائية.





وناقش الاجتماع الاستغلال الأمثل لعمارات النقابة المملوكة لها بالساحل الشمالي، من خلال إدراجها بمشروع المصايف، وتخصيصها للشباب، إضافة لتكليف لجنة المصايف بزيارة العمارات للتعرف على احتياجاتها اللازمة، وإعدادها بالشكل الأمثل.





كما تضمنت قرارات المجلس، إقامة ملتقى لشباب المحامين يعقد بكل منطقة جغرافية كالتالي: (القاهرة الكبرى، مدن القناة وسيناء، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح)، وذلك خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر المقبل، وتخصيص نسبة 50 % من المشاركين به لخريجي معهد المحاماة المتفوقين.



