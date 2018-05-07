وزير البترول: 130 مليار جنيه مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة





قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، انه فيما يخص فض التشابكات الحالية مع وزارات ومؤسسات الدولة أكد أنه يتم العمل عليه مع هذه الجهات من خلال لجنة تشكلت مع مجلس الوزراء وتعمل على وضع تواريخ لوضع بدائل لسداد مستحقات وزارة البترول حتى تتمكن من أداء أعمالها ، مشيراً إلى أن هذه المستحقات تتجاوز الـ 130 مليار جنيه .





وأشار وزير البترول خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة ، إلى أن التوسع فى خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يحقق أهداف الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ويخفف من أعباء استيراد البوتاجاز والدعم المخصص له عن كاهل الموازنة العامة للدولة ، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم تيسيرات فى سداد قيمة رسوم توصيل الغاز للفئات الأقل دخلاً.





وأشار الوزير إلى أهمية منطقة العلمين الجديدة وتوافر مقومات انشاء مشروعات بترولية بها ، موضحاً أنه يتم دراسة إقامة مشروعات مستقبلية للتكرير والبتروكيماويات في هذه المنطقة وفقاً لرؤية مصر 2030 بهدف خدمة التوسع السكانى المتوقع واستثمار الموقع الجغرافى القريب من ميناء الحمراء البترولى ، لافتاً إلى أن هناك فرصاً لمشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات .





وأكد أنه يتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام الحالي ، مشيراً إلى أن تسهيلات استيراد الغاز الموجودة سيتم الاستفادة منها مع تطبيق تحرير سوق الغاز الذى يتم العمل عليه تدريجيا من خلال جهاز تنظيم سوق الغاز











