"المحامين" تشكل لجنة لمعاينة عمارات النقابة في الساحل الشمالي
الخميس 05/يوليه/2018 - 03:52 م
منى صموئيل
قرر مجلس نقابة المحامين، تشكيل لجنة لمعاينة عمارات النقابة في منطقة الساحل الشمالي؛ لاستغلالها كمصيف للمحامين وأسرهم، وتقديم دراسة شاملة حول آليات استخدامه كخدمة لهم.
كما قرر المجلس، إقامة ملتقى لشباب المحامين على مستوى الجمهورية بأماكن متعددة، ليكون من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، بمشاركة 50% من طلاب معهد المحاماة المتفوقين مع اختيار متنوع للعدد المتبقي، على أن يكون مدة يومين من مختلف النقابات الفرعية.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس نقابة المحامين الشهري، اليوم الخميس، بمقر النقابة العامة برئاسة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
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