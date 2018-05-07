"المحامين" تشكل لجنة لمعاينة عمارات النقابة في الساحل الشمالي

قرر مجلس نقابة المحامين، تشكيل لجنة لمعاينة عمارات النقابة في منطقة الساحل الشمالي؛ لاستغلالها كمصيف للمحامين وأسرهم، وتقديم دراسة شاملة حول آليات استخدامه كخدمة لهم.





كما قرر المجلس، إقامة ملتقى لشباب المحامين على مستوى الجمهورية بأماكن متعددة، ليكون من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، بمشاركة 50% من طلاب معهد المحاماة المتفوقين مع اختيار متنوع للعدد المتبقي، على أن يكون مدة يومين من مختلف النقابات الفرعية.



