"عشان محدش يستغلك".. 4 نصائح لطلاب الثانوية العامة بشأن النتيجة

مع إقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، تبدأ عمليات الإبتزاز المادي للطلاب وأولياء الأمور، من أجل الحصول على أي درجة في أي مادة، حيث يستغل البعض قلق الأسر المصرية لتحقيق بعض الأرباح.

في هذا الصدد، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك "خلية نحل" داخل كنترول الثانوية العامة، والنتيجة ستظهر في منتصف الشهر الجاري.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز النصائح التي يجب اتباعها في بحثك عن نتيجة الثانوية العامة الخاصة بك:

*الإنتظار للموعد الرسمي وعدم الإنشغال بالنتيجة حتى لا تأثر على أعصابك وتلجأ إلى الإعتماد على طرق غير مقبولة لمعرفة نتيجتك، فمن المتوقع أن أعمال تقدير درجات كراسات الإجابات تنتهي في ١٣ يوليو الحالي على أن تدخل النتيجة في إطار المراجعة وحصر المؤشرات وإعداد قائمة أوائل الطلاب، وأنه من المتوقع أن يتم تجهيز النتيجة للاعتماد في ١٧ يوليو الجاري.

*لا تعتمد على صفحات السوشيال ميديا التي تعلن عن إمكانيتها الحصول على نتيجتك مقابل المال، حيث ذكرت إحدى الصفحات قائلة: "كل اللى خايف من نتيجة إحنا بنقولك متقلقش من حاجة.. الكنترول بتاعنا السنة دى واللى عايز يرفع درجاته يكلمنا واتس".

*كن على يقين أن النتيجة لن يتم خروجها إلا في موعدها الرسمي ولن يتم تسريبها، خاصة وأن كنترولات الثانوية العامة تستخدم شبكات داخلية للاتصالات، وليس شبكة إنترنت، ويستحيل اختراق تلك الشبكات وتغيير النتيجة أو التلاعب فيها، أو تسريبها.

*الابتعاد عن كافة الطرق التي يمكن أن تبتبزك من أجل الحصول على الأموال، مثل الإعلانات التي تطالبك بإرسال رقم جلوسك لمعرفة نتيجتك، وإنتظر إعلان النتيجة الرسمي ويمكنك الحصول على نتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم.