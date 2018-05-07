وزير الآثار يغادر إلى موناكو لافتتاح معرض "الكنوز الذهبية للفراعنة"

يغادر اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار إلي إمارة موناكو، لافتتاح معرضا للآثار المصرية تحت عنوان "الكنوز الذهبية للفراعنة"، والذي سيستمر لمده شهرين.





ومن جانبها قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يضم ١٥٠ قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، من أهمها بعض الأثاث الجنائزي ليويا وتويا أجداد الملك إخناتون، وقناع للملك بسوسنس الأول، وتمثال نصفي للملك رمسس الثاني، وتمثال للملك أمنمحات الثالث، وعدد من الأساور والقلادات التي كانت تستخدم للزينة، وأطباق من الفضة.





ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٩ سبتمبر ٢٠١٨م، ويعد هذا المعرض هو المعرض المؤقت الثاني التي تستضيفه ولاية موناكو، حيث كان المعرض الأول عام ٢٠٠٩م تحت عنوان "ملكات الفراعنة"، وكان يضم ٢٦ قطعة أثرية.



