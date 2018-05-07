"الزراعة": هناك ثقة في المحاصيل الزراعية المصرية بالخارج
الخميس 05/يوليه/2018 - 03:44 م
هدى عبدالرازق
قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرار الاتحاد الأوروبي برفع الفحوصات الإضافية التي تتم على محصول الفراولة، جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذها المجلس التصديري لرفع جودة المحاصيل المصرية.
وأشار "عبدالدايم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه أصبح هناك ثقة في المحاصيل الزراعية المصرية، ومن ثم جاء قرار الاتحاد الأوروبي برفع الفحوصات على إنتاج الفراولة.
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