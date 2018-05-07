"الزراعة": هناك ثقة في المحاصيل الزراعية المصرية بالخارج

قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرار الاتحاد الأوروبي برفع الفحوصات الإضافية التي تتم على محصول الفراولة، جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذها المجلس التصديري لرفع جودة المحاصيل المصرية.



