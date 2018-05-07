وكيل "تعليم الفيوم": 100% نسبة نجاح الثانوي الفني للصم وضعاف السمع

قال الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فى تصريح خاص لـ "الفجر"، إن مدارس الأمل حصلت على نتيجة 100% فى امتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع "نظام الثلاث سنوات".





وتقدم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وجميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية، ومدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية بالتهنئة الخالصة لطلاب التربية الخاصة بمحافظة الفيوم لحصول مدارس الأمل على نتيجة 100% فى امتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع " نظام الثلاث سنوات".





وبلغ عدد الطلاب بنين 11 طالب تخصص نجارة أثاث، بينما عدد 100 طلاب تخصص سمكرة وأعمال صحية.



