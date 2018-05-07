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"خدمات و منتجات" الأكثر تداولًا في البورصة بقيمة 218.9 مليون جنيه

الخميس 05/يوليه/2018 - 03:55 م
خدمات و منتجات الأكثر تداولًا في البورصة بقيمة 218.9 مليون جنيه
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عبدالرحمن العويسى
 

تصدر قطاع " خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) " قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم "الخميس" ، بنسبة 26.39% محققًا 218.9 مليون جنيه ، وجاء في المرتبه الثانية  قطاع " العقارات" بنسبة 24.88% بقيمة 206.3 مليون جنيه.

 واحتل قطاع  "اتصالات" المرتبة الثالثة بنسبة 12.40% بقيمة 102.8 مليون جنيه، ثم قطاع " البنوك" في المرتبة الرابعة بنسبة 8.52% بقيمة تداول بلغ 70.6 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة  جاء قطاع " خدمات و منتجات صناعية و سيارات" بنسبة 7.61% بقيمة تداول بلغت نحو 63.1 مليون جنيه.

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