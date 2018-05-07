"خدمات و منتجات" الأكثر تداولًا في البورصة بقيمة 218.9 مليون جنيه





تصدر قطاع " خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) " قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم "الخميس" ، بنسبة 26.39% محققًا 218.9 مليون جنيه ، وجاء في المرتبه الثانية قطاع " العقارات" بنسبة 24.88% بقيمة 206.3 مليون جنيه.





واحتل قطاع "اتصالات" المرتبة الثالثة بنسبة 12.40% بقيمة 102.8 مليون جنيه، ثم قطاع " البنوك" في المرتبة الرابعة بنسبة 8.52% بقيمة تداول بلغ 70.6 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع " خدمات و منتجات صناعية و سيارات" بنسبة 7.61% بقيمة تداول بلغت نحو 63.1 مليون جنيه.



