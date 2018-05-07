"القاهرة للخدمات التعليمية" تحقق أكثر ارتفاعًا في البورصة





تصدر سهم، "القاهرة للخدمات التعليمية " قائمة الأسهم الأكثر أرتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم "الخميس" ، بنسبة 10% محققاً 8.25 جنيه، تلاه سهم " الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي " بنسبة 8.19% مغلقاً 10.57 جنيه، ثم "(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود" بنسبة 6.90% محققاً 1.24 جنيه، وسهم " جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى " بنسبة 6.36% محققاً 7.53 جنيه، وجائه فى المرتبه الأخيره سهم " الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية " بنسبة 6.15% مغلقاً 7.08 جنيه.



