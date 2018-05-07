زاخاروفا: الوجود العسكري الأمريكي في التنف يعيق القضاء على الإرهابيين بسوريا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 5 يوليو، أن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة التنف في سوريا، يخلق ظروفا مواتية للأنشطة "داعش" الإرهابية هناك.

فقد قالت زاخاروفا: "مهمة القضاء على الإرهاب في الأراضي السورية تزداد صعوبة بسبب الوجود العسكري غير القانوني وغير المبرر للولايات المتحدة في منطقة التنف".

وأشارت إلى أن تلك المنطقة أصبحت، في الواقع، ملاذ لمسلحي "داعش"، الذين لم يتم القضاء عليهم.

كما لفتت الانتباه إلى عدم السماح للقوات السورية بالوصول إلى تلك المنطقة الواسعة.