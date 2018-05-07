مساعد الوزير لقطاع السجون يفتتح المزرعة السمكية النموذجية بمنطقة القطا (صور)

أناب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اللواء دكتور مساعد الوزير لقطاع السجون، بإفتتاح المزرعة السمكية النموذجية للإستزراع السمكى بمنطقة سجون القطا والتى تبلغ مساحتها 5 أفدنة بعدد ٥ مزارع سمكية، حيث تم تزويدها بأحدث التقنيات التى تعظم حجم الإنتاج السمكى والتى من المنتظر أن تنتج مايزيد عن ٢٠٠ طن من الأسماك سنويًا.



يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على تأهيل المسجونين وطرح فائض الإنتاج لجمهور المواطنين بأسعار مناسبة والمساهمة فى تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين، وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون من خلال الإهتمام والنهوض بكافة المنشآت والمشروعات التى تساهم فى إعادة تأهيلهم لإنخراطهم فى المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين وذلك من خلال إكتساب المهارات فى مختلف المجالات بما يساهم فى مساعدتهم لإقامة مشروعات خاصة بهم من الحرفة التى تأهلوا للعمل بها داخل السجون عقب الإفراج عنهم