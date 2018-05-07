تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" لـ16 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر إعادة إجراءات محاكمة 33 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".. وذلك لجلسة 16 يبتمبر المقبل للمرافعات.





صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.





جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين



