16 سبتمبر.. الحكم على 16 متهما في أحداث ثأر الصف

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة 16 متهماً صادر ضدهم حكما غيابياً بالسجن المؤبد عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف، لجلسة 16 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.





صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وسكرتارية ايمن القاضي.





البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغاً بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطةالصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.



