رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة امتحان كلية الهندسة الزراعية
الخميس 05/يوليه/2018 - 02:53 م
محمود الجلاد
اعتمد الدكتور محمـــد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر نتيجة امتحان طلاب الفرقة الأولى بكلية الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة
وأعرب المحرصاوي، عن سعادته بارتفاع نسبة النجاح حيث بلغت 91,81 ٪ و قدم الشكر لعميد الكلية والوكلاء وجميع اعضاء التدريس وكذلك القائمين بأعمال الكنترول لسرعة إنهاء النتيجة .
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم سيف أحمد السؤالي عميد الكلية ان النسبة المرتفعة للناجحين كانت نتيجة لمجهود جميع العاملين بالكلية طول العام الدراسى المنصرم، و الذى شهد التزام الجميع بالمحاضرات والتدريب العملى بالإضافة الى حرص ابنائنا الطلاب على التفوق
المزيد عن: نتيجة امتحان كلية الهندسة الزراعية رئيس جامعة الأزهر