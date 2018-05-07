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رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة امتحان كلية الهندسة الزراعية

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:53 م
رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة امتحان كلية الهندسة الزراعية
الدكتور محمد المحرصاوي - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
اعتمد الدكتور محمـــد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر نتيجة  امتحان طلاب الفرقة الأولى بكلية الهندسة الزراعية  بنين بالقاهرة 

وأعرب المحرصاوي، عن سعادته بارتفاع نسبة  النجاح حيث بلغت  91,81  ٪  و قدم  الشكر لعميد الكلية والوكلاء وجميع اعضاء التدريس وكذلك  القائمين بأعمال الكنترول لسرعة إنهاء النتيجة .

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم سيف أحمد السؤالي عميد الكلية  ان النسبة المرتفعة للناجحين كانت نتيجة لمجهود جميع العاملين بالكلية طول العام الدراسى المنصرم، و الذى شهد التزام الجميع بالمحاضرات والتدريب العملى  بالإضافة الى حرص ابنائنا الطلاب على التفوق

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