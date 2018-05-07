رئيس جامعة الأزهر يعتمد نتيجة امتحان كلية الهندسة الزراعية

اعتمد الدكتور محمـــد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر نتيجة امتحان طلاب الفرقة الأولى بكلية الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة





وأعرب المحرصاوي، عن سعادته بارتفاع نسبة النجاح حيث بلغت 91,81 ٪ و قدم الشكر لعميد الكلية والوكلاء وجميع اعضاء التدريس وكذلك القائمين بأعمال الكنترول لسرعة إنهاء النتيجة .





ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم سيف أحمد السؤالي عميد الكلية ان النسبة المرتفعة للناجحين كانت نتيجة لمجهود جميع العاملين بالكلية طول العام الدراسى المنصرم، و الذى شهد التزام الجميع بالمحاضرات والتدريب العملى بالإضافة الى حرص ابنائنا الطلاب على التفوق



