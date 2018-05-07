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ضبط 51 واقعة تزوير فى جوازات السفر والتأشيرات بمطار القاهرة خلال يونيو الماضي

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:51 م
ضبط 51 واقعة تزوير فى جوازات السفر والتأشيرات بمطار القاهرة خلال يونيو الماضي
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط 51 واقعة تزوير فى جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول خلال شهر يونيو الماضي.

ونجحت الإدارة في ضبط 51 حالة تزوير خلال شهر يوينو الماضى،حيث تبين إختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التى يرغب فى التوجه إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى والعمل على كشف أى محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب فى جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.
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