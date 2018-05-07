"الآثار" تنتهي من أعمال ترميم "المنشوبية القبطية" في إمبابة

قال غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم، إن الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار أنهت أعمال المرحلة الأولى لترميم ودرء الخطورة بـ "المنشوبية المنصورية" التي ترجع للفترة القبطية بمنطقة آثار امبابة، وذلك بالتعاون مع الإدارة الأثرية بالمنطقة.





وأشار "سنبل"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن أعمال الترميم بدأت منذ شهر مارس الماضي بعمل مظلة خشبية لكافة عناصر المنشوبية للحفاظ علي العنصر المعماري من خلال تغطية المظلة بقماش سميك مغلف من الداخل بمادة البولي ايثلين وذلك لمنع وصول المياة لجدران المنشوبية، وتم ترميم الجدران، والعمل علي سد الفجوات الموجودة داخل الصخرة الأم باستخدام الخامات الطبيعية من المنطقة.





وأضاف أن تلك المرحلة تعد بمثابة تمهيداً للبدء في إزالة الرمال التي تغطي طبقات الفرسك الموجودة بأحد صالات المنشوبية و ترميمها.





الجدير بالذكر أن منشوبية المنصورية تبعد عن أهرامات الجيزة حوالي 20 كم من جهة الشمال، وقد تم الكشف عنها أثناء استصلاح قطعة أرض لأحد المواطنين عام 1991م.





واستكملت وزارة الآثار أعمال الحفائر العلمية بها منذ ذلك الوقت حتي تم الكشف عن باقي عناصر تلك المنشوبية.





وترجع المنشوبية إلي العصر القبطي، القرن السابع الميلادي، وهي تتكون من أربع قاعات يتم الوصول لها من خلال سلم من اتجاه الشرق يؤدي إلي قاعة وسطي مربعة.



