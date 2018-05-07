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ضبط 9496 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:46 م
ضبط 9496 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
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هبة عبد الحفيظ
 
وجه قطاع الأمن العام حملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 9496 قضية وتنفيذ 717 حكم حبس جزئى.

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.

أسفرت الجهود خلال يوم 4 الجارى عن ضبط مايلي:

فى مجال ضبط قضايا " سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد ": تم ضبط (9496) قضية متنوعة:-
(9468) قضية سرقة تيار كهربائى.
(28) قضية مخالفة شروط التعاقد.
فى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد ": تم تحصيل (10089) حالة متنوعة:-
(10075) غرامة سرقة تيار كهربائى.
(14) مخالفة شروط التعاقد.
فى مجال تنفيذ الاحكام " سرقات التيار الكهربائى ": تم تنفيذ (717) حكم حبس جزئى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.
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