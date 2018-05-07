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"شيكابالا" يرفض الرد على مرتضى منصور

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:39 م
شيكابالا يرفض الرد على مرتضى منصور
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هاني عصام
 

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك للمقربين منه عن موقفه من الإنتقادات التي يتعرض لها من الإدارة في الأونة الأخيرة.

وأكد شيكابالا بإنه يرفض الرد على هجوم مرتضى منصور ويفضل إلتزام الصمت حتى لا تتفاقم الأزمة بينه وبين مسئولي النادي.

وأشار اللاعب إلى أنه يفضل حل الأزمة في هدوء وبعيد عن الإعلام والرأي العام والتوصل لحل وسط مع مسئولي الزمالك للموافقة على رحيله.

وشدد اللاعب بإنه يعلم حجم تصعيد المشكلة ووصولها إلى قمة الذروة حال خروجه بتصريحات ضد الإدارة مما جعله يلتزم الصمت.
المزيد عن: مرتضى منصور شيكابالا الزمالك اخبار الزمالك
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