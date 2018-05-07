هاني الناظر يكشف عن 4 أمراض جلدية ليس لهم علاج (فيديو)

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، عن 4 أمراض جلدية ليس لهم علاج، موضحا أنهم "الشعر الأبيض والصلع الوراثي والمسام الواسعة وجلد الوزة المحبب في ذراع الفتيات".



