هاني الناظر يكشف عن 4 أمراض جلدية ليس لهم علاج (فيديو)
الخميس 05/يوليه/2018 - 02:41 م
ندى محمد
كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، عن 4 أمراض جلدية ليس لهم علاج، موضحا أنهم "الشعر الأبيض والصلع الوراثي والمسام الواسعة وجلد الوزة المحبب في ذراع الفتيات".
وأشار الناظر في حواره على فضائية "دريم"، اليوم الخميس، إلى أن الشيب المبكر ظاهرة وراثية تصاب به عائلات بعينها وهي صفة وليس مرض وبالتالي لا يوجد علاج له حتى الآن، نافيا ما يقال حول زيادة الشعر الابيض بعد صبغه ولكنها قد تسبب تساقط الشعر وتقصفه.
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