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الزمالك يرفض تكرار سيناريو أزمة أحمد الشناوي

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:36 م
الزمالك يرفض تكرار سيناريو أزمة أحمد الشناوي
الشناوي
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هاني عصام
 
رفض مسئولو نادي الزمالك تكرار سيناريو أحمد الشناوي حارس الفريق مع أي لاعب داخل القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.

وتمسك مسئولو الزمالك بعدم حصول أيمن حفني الذي تم التجديد له مؤخرًا أو أي لاعب بالفريق مبلغ 10 ملايين جنيه على غرار ما حدث مع أحمد الشناوي.

ووضعت إدارة الزمالك سقفًا لعقود التجديد بما لا يزيد عن 7 ملايين جنيه في حالات استثنائية أيضًا بمنح هذا المبلغ.

المزيد عن: ايمن حفني الزمالك اخبار الزمالك اليوم احمد الشناوي
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