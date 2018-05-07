باريس تنفي دعم حركة "مجاهدي خلق" الإيرانية

أكد سفير فرنسا في طهران، الذي استدعته وزارة الخارجية الإيرانية، أن باريس لا تدعم أيديولوجية حركة "مجاهدي خلق" ولا أهدافها أو أنشطتها.





وكان مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية قد صرح أن "سفير فرنسا في طهران تم استدعاؤه في الثالث من يوليو من قبل وزارة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية حول تجمع سنوي" لحركة مجاهدي خلق في فيلبينت بالقرب من باريس في الثلاثين من يونيو الماضي.





وأضافت الخارجية الفرنسية أن الحركة الإيرانية "بإمكانها ممارسة أنشطة مثل أي جمعية أخرى، حيث تم رفعها من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، شريطة أن تكون هذه الأنشطة لا تؤثر على النظام العام. ولم يشارك أي ممثل للسطات الفرنسية في هذا التجمع".



