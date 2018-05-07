أسرار انفصال 12 "كابلز" من أهل الفن لم يشفع لهم الحب (صور)

اختلفت الأسباب والانفصال واحد، كثيرة هي حكايات الحب التي جمعت بين مشاهير الفن في مصر والوطن العربي ولكن لم تُكلل بالنجاح التام، وقد يكون بعضها وصل إلى مرحلة الزواج والأبناء ولكن يصل الطرفان لمرحلة الانفصال أيضا.





الوسط الفنى، فمثله مثل جميع الأوساط، يتأثر كثيرا بالغيرة والاستعجال في الحكم على رفيق الحياة مما يؤدي لإنهاء العلاقة وهو ما حدث في الحالات التالية:





مي وزيدان

منذ 9 سنوات، أعلن الثنائي مي عز الدين ولاعب كرة القدم المصري محمد زيدان خطبتهما بعد فترة أخذ متابعينهما يرصدون علاقتهما ببعضهما.





وقالت مي عز الدين في لقاءات تليفزيونية سابقة إن سبب انفاصلهما هو عدم توافقهما فكرياً.





ويأتي ذلك بعد ظهور شائعات تفيد أن سبب انفصالهما هو زواج محمد زيدان من فتاة ألمانية وأن القانون الأوروبي لا يجيز له الجمع بين اثنتين.





منة وخالد

أما منة شلبي وخالد يوسف، فأعلنا خطبتهما بعد الانتهاء من تصوير فيلم هي فوضى، ولكن لم تستمر العلاقة بينهما سوى بضعة أشهر قبل أن ينفصلا.





وأشارت الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي إلى إنها كانت ترفض علاقة ابنتها بخالد يوسف ولكنها وافقت لحب منة له.





رزق وحنان

كما عاش أحمد رزق قصة حب مع حنان مطاوع عقب فيلم "أوعى وشك" قبل أن ينفصلا بسب غيرة رزق.





وبعد أشهر من الانفصال تزوج أحمد رزق من سيدة مغربية تعرف عليها صدفة في زيارة للفنانة سلوى خطاب.





وفي 2016 تزوجت الفنانة حنان مطاوع من المخرج المسرحي الشاب أمير اليماني.





سعد وريم

عاش جمهور المطرب أحمد سعد وريم البارودي تفاصيل علاقتهما منذ البداية.





وكانت العلاقة بين أحمد وريم تشهد توتراً ومن ثم انفصالاً من الحين للأخر حتى انفصالا نهائياً.





ولكن تفاجأ متابعينهما بعلاقة أحمد سعد بالفنانة سمية الخشاب ثم واجهما بعد أيام من انفصاله عن ريم البارودي.





وكانت ريم البارودي قد أعلنت خلال تلك الأزمة أن علاقتهما بأحمد لم تكن مجرد خطوبة بل كانا زوجين.





الشقنقيري ومنى

في بدايتهم الفنية ارتبط الفنان المصري محمد الشقنقيري بالفنانة منى زكي.





والآن منى زكي هي زوجة الفنان أحمد حلمي ولديهم ثلاثة ابناء.





فؤاد وصابرين

في تسعينيات القرن الماضي عقد المطرب محمد فؤاد خطبته على الفنانة صابرين قبل أن ينفصلا دون أن يذكر أي منهما أسباباً عن ذلك.





والآن كلاهما يعيش حياة أسرية مستقرة ولديهم ابناءً.





ياسر ونيكول

في 2011 تداول البعض صوراً من خطبة الفنان ياسر جلال ونيكول سابا خلال تصويرهما مسلسل نور مريم ولكن الأمر لم يستمر طويلاً.





وتزوج ياسر جلال فتاة من خارج الوسط الفني كما تزوجت نيكول سابا من الفنان يوسف الخال.





باسل وهند

ارتبط الفنان باسل خياط بنظيرته هند صبري لمدة عامين ونصف قبل الانفصال.





الآن باسل خياط متزوج من إحدى معجباته كما تزوجت هند صبري هي الأخرى.





وأوضح الطرفان في تصريحات سابقة لهما أن غيرة باسل خياط كانت السبب في الانفصال.





هاني وحلا

عقد هاني عادل قرانه على نظيرته المعتزلة حلا شيحة قبل أن يحدث الانفصال قبل أيام من الزفاف.





وقالت حلا شيحة في تصريحات صحفية لها حينها إنها لن تسطيتع إكمال حياتها معه دون إبداء تفاصيل.





عمرو ومي

مع نجاح مسلسل الدالي بطولة نور الشريف تفاجأ جمهوره بخطبة ابنته مي لأحد المشاركين في العمل وهو عمرو يوسف.





ومع تداول صوراً لهما سوياً توقع لها أن يكونا مثل نور الشريف وزوجته بوسي ولكن أعلن الثنائي انفصالهما عن بعض دون إبداء أسباباً واضحة.





وحالياً الفنان عمر يوسف متزوج من الفنانة كندة علوش.





تامر وزينة

أعلن الفنان تامر عبد المنعم أنه كان يستعد للزواج من الفنانة زينة وبعد خبطتها ولكنهما انفصلا دون إبداء أي سبب.





وهو الأمر الذي لم يمنع تامر عبد المنعم من الدفاع عنها في أزمة نسب طفليها للفنان أحمد عز.





وحالياً الفنان تامر عبد المنعم متزوج من السيدة أمنية الطوخي.





نجلاء ومنير

قالت الفنانة نجلاء بدر أن المطرب محمد منير تقدم لخطبتها قبل أن يختفي قبل عقد القران بستة أيام.





وأشارت نجلاء إلى أنه طالبها بالتوقف عن العمل ولكن لم تستمر علاقتهما سوى شهرين.





وأوضحت نجلاء أن محمد منير أخبرها أنه يخشى أن يظلمها بسبب فارق السن بينهما.





وحالياً نجلاء بدر متزوجة من رجل الأعمال محمد عفيفي، فيما تزوج منير من سيدة تُدعى داليا تحدث البعض عن علاقة حب قديمة كانت تجمعهما ولكنهما فاجئا الجميع بطلاقهما بعد 50 يوماً تقريبا.



