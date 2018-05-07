اليوم.. أسامة كمال يناقش مستقبل صناعة الدواء في مصر

يناقش الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساء، مع الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية "اتصال"، والمهندس حسام مجاهد، أمين الصندوق، مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.





وفي الفقرة الثانية، من الحلقة يستضيف "كمال" كلا من الدكتور كمال صبرة الخبير الدولي، في صناعة الدواء، للحديث عن مستقبل صناعة الدواء في مصر، وكيف استطاعت مصر تخفيض أسعار أدوية فيروس "سي"، وهل تستطيع تحقيق نفس الإنجاز في كل الأمراض المزمنة.



