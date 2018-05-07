نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط عاطلين خطفا نجل خفير وطلبا 100 ألف جنيه فدية لإرجاعه في التجمع الخامس.



تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من المدعو فتحي نجيب فريد عبد العليم، 31 سنة، خفير بفيلا 126 شمال الشويفات دائرة القسم، ومقيم بها وأصل بلدته ملوي بالمنيا، بقيام شخصين مجهولين يستقلان سيارة حمراء اللون، غير معلوم نوعها أو رقم اللوحات، بخطف نجله الطفل عبد الرحمن، 3 سنوات، حال لهوه أمام الفيلا عمله صحبة نجل خفير بالفيلا المجاورة لمحل البلاغ، ويدعى أحمد خالد فاروق عبد الحكيم البالغ من العمر 5 سنوات.



وفي وقت لاحق ورد له اتصال تليفوني من هاتف محمول "محدد" طلب خلاله المتصل دفع فدية مالية قدرها 300 ألف جنيه نظير إطلاق سراح المجني عليه.



بوضع الخطة موضع التنفيذ تم التنسيق مع المبلغ مجاراة المتصل حيث تم الاتفاق على تخفيض مبلغ الفدية إلى 100 ألف جنيه والتقابل بمنطقة العبور بالقليوبية لاستلام مبلغ الفدية واطلاق سراح المجني عليه.



باعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط فريق البحث من ضبط كلا من منصور صلاح السيد إبراهيم، 23 سنة، عاطل ومقيم فاقوس بالشرقية، والسابق اتهامه في القضية رقم 10914 لسنة 2015م العبور "مخدرات"، ومحمد صفوت بدوي إمام، 20 سنة، عاطل ومقيم الحي الثالث دائرة القسم "دون السوابق" حال حضورهما لاستلام مبلغ الفدية.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من المدعو عبد الكريم احمد إبراهيم كامل، 21 سنة، خفير ومقيم 9 شارع احمد علي شحاتة دائرة قسم شرطة الساحل، وقرر المتهم الأول أنه علم من الأخير أن والد المجني عليه يمتلك قطعة أرض "مشتل" وأنه ميسور الحال، فخطط لخطف المجني عليه ومساومته علي إطلاق سراحه مقابل فدية مالية، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه وقام باستئجار السيارة رقم "د ف 3461" ماركة هيونداي حمراء اللون والمقيدة باسم أشرف نصر خليفة محمد، ومقيم 1 شارع محمد عبد الباقي العجوزة بالجيزة، من أحد المعارض بمنطقة العبور بالقليوبية واستخدامها في ارتكاب الواقعة وتوجها لمنطقة سكن المبلغ وتمكنا من خطف المجني عليه على النحو المشار اليه وفرا هاربان، بمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.



أمكن ضبط المتهم عبد الكريم أحمد إبراهيم كامل وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واقر باتفاقه معه على تقاضي مبلغ 10 آلاف جنيه عقب تنفيذ مخططه.



تم بإرشادهما العثور على الطفل المخطوف أعلى كوبري الزوامل بمنطقة بلبيس بالشرقية.



كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة لدى المدعو على احمد سويلم سالم، 20 سنة، خفير ومقيم شبين القناطر بالقليوبية "دون السوابق" بسؤاله اعترف باستيلائه علي السيارة من المتهم الأول لوجود خلافات مالية بينهما على مبلغ مالي 26 ألف جنيه ونفى علمه بواقعة الخطف.



بسؤال المبلغ اتهمهما باختطاف نجله.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.