تفحم 3 عشش مسقوفة بالخشب إثر ماس كهربائي بمنزل بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات زراعية وبعض عشش للطيور مجاورة لمنزل فلاح بعزبة عبد السلام، غرب مدينة إيتاي البارود بسبب ماس كهربائي بأحد الأسلاك المارة بأعلى العشش وتم اخماد الحريق قبل أن ينتقل للمنازل المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.



وتلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بنشوب حريق بناحية عزبة عبد السلام بغرب مدينة إيتاى البارود.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب حريق باكوام من القش والهيش من المخالفات الزراعية وبعض عشش الطيور المجاورة لمنزل المدعو "ماهر محمد شعبان" فلاح نتيجة ماس كهربائي بأحد الأسلاك المارة بأعلى العشش.



وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بدون أي إصابات بشرية، ونتج عن الحريق احتراق 3 عشش ومنافع وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.