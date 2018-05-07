الجمعية التونسية للمحامين الشبان تعلن رفضها المطلق لكل الزيادات المقررة من طرف الحكومة

أفادت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان أصدرته بأنها تتابع بحرص شديد تطورات الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بتونس وإنعكاساتها الوخيمة على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.





وعبّرت الجمعية، عن ''رفضها المطلق لكل الزيادات المقررة من طرف الحكومة وتعتبرها إستهدافا مباشرا لقوت الشعب التونسي وكرامته''، محذّرة ''الحكومة من مغبة انتهاج هذه السياسات التفقيرية والتضييق الممنهج على المواطنين في عيشهم ومقدرتهم الشرائية''.





ودعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، ''سائر القوى الحية ومكونات المجتمع المدني وكافة المنظمات الوطنية إلى التنسيق العاجل والإستنفار تصديا لمشاريع تجويع الشعب التونسي والإرتهان للأجنبي وخدمة أجندات الصناديق الدولية وإملاءات الإتحاد الأوروبي''، وفق نص البيان.





وقالت المنظمة إنّ المواطن التونسي ''بات يتحمل نتائج الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة وتوخيها سياسة الترفيع المشط في الأسعار لأغلب المنتوجات والخدمات تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إثقال كاهل المواطن بأعباء جبائية مجحفة وتعسفية في ظل تفاقم ظاهرة البطالة واستشراء الفساد والظلم والمحسوبية وبالنظر لخطورة الأوضاع وحجم الظلم والحيف المسلطين على الشعب التونسي''.



