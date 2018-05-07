"جروس" يتفق على مباراة ودية للزمالك في معسكر ألمانيا





توصل السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على خوض مباراة ودية مع أحد فرق الدوري الألماني خلال معسكر للفريق المقام في ألمانيا.





وأبلغ جروس إداري الفريق لادراج موعد المباراة في جدول الزمالك خلال المعسكر المقام في ألمانيا، حيث من المقرر مشاركة الأبيض في ثلاث وديات خلال المعسكر الخارجي وذلك ضمن التحضيرات النهائية للموسم الجديد.





ومن المقرر أن تسافر بعثة نادي الزمالك يوم الأحد المقبل إلى ألمانيا للدخول في معسكر مغلق لمدة 10 أيام وذلك ضمن فقرات فترة إعداد الفريق للموسم المقبل.