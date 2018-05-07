المسابقات تخطر الأهلي والزمالك بإغلاق استاد القاهرة

أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، جوابًا إلى ناديي الأهلي والزمالك، لإخطارهم بإغلاق ملعب القاهرة الدولي للصيانة.





وطالبت لجنة المسابقات الناديين بتحديد ملعب آخر لخوض مبارياتهم خلال منافسات الدوري العام الجديد، بديلًا للقاهرة الذي سيتم إغلاقة للصيانة حتى 10 أكتوبر المقبل.





ومن المقرر أن تُقام قرعة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد، ظهر الأحد المقبل بالحبلاية، على أن يتم تحديد ملاعب الفرق التي ستخوض اللقاءات.