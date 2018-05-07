ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المسابقات تخطر الأهلي والزمالك بإغلاق استاد القاهرة

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:20 م
المسابقات تخطر الأهلي والزمالك بإغلاق استاد القاهرة
طباعة
محمد الصو
 
أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، جوابًا إلى ناديي الأهلي والزمالك، لإخطارهم بإغلاق ملعب القاهرة الدولي للصيانة.

وطالبت لجنة المسابقات الناديين بتحديد ملعب آخر لخوض مبارياتهم خلال منافسات الدوري العام الجديد، بديلًا للقاهرة الذي سيتم إغلاقة للصيانة حتى 10 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تُقام قرعة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد، ظهر الأحد المقبل بالحبلاية، على أن يتم تحديد ملاعب الفرق التي ستخوض اللقاءات.
المزيد عن: الصيانة الزمالك الأهلي استاد القاهرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 1:20:01 PM