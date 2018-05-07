الرئيس الفنزويلي يدعو الجيش للتأهب تحسبًا "لاجتياح أمريكي"

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جيشه إلى التأهب واليقضة "لصعد العدو الأمريكي" عقب ورود تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب أشار قبل عام إلى احتمال اجتياح فنزويلا.

وقال مادورو خلال مراسم عسكرية أقيمت الأربعاء: "لا يمكنكم التخفيف من درجة تأهبكم ولو لثانية لأننا سندافع عن أعظم حق لبلدنا في تاريخها ألا وهو العيش بسلام".

ولفت مادورو في حديثه للجنود إلى تقارير تناقلتها وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن ترامب طرح في أغسطس الماضي أمام مستشاريه للسياسة الخارجية احتمال اجتياح فنزويلا، التي تتهم إدارة ترامب نظامها بالاستبداد والفساد.

وأضاف الزعيم الفنزويلي أن التقارير الأمريكية تدعم تأكيداته بأن الولايات المتحدة تخطط لشن هجوم عسكري على فنزويلا للسيطرة على مواردها النفطية، واستطرد موضحا أن اقتراح ترامب جاء بعد اجتماعه مع ممثلي المعارضة الفنزويلية في واشنطن، وقال: "هل هذه صدفة؟ كلا، ليست كذلك".

هذا وتشهد العلاقات الفنزويلية–الأمريكية توترا كبيرا، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد فنزويلا، في حين يتهم مادورو واشنطن بالتعاون مع المعارضة والتدخل في شؤون بلاده الداخلية بهدف الانقلاب على السلطة.