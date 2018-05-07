موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 24 سفينة اليوم



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد علي الارصفة 1 سفينه ومن المنتظر دخول 1سفينه.



ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1سفينه وخروج 2 سفينه ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن.



كما يتواجد بالميناء خروج 3 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول 1 سفينه. وجار تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 24 سفينة.