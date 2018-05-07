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موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 24 سفينة اليوم

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:08 م
موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 24 سفينة اليوم
صورة ارشيفية
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جهندا عبد الحليم
 
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس 24 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد علي الارصفة 1 سفينه ومن المنتظر دخول 1سفينه.

ومن ناحيه اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1سفينه وخروج 2 سفينه ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما يتواجد بالميناء خروج 3 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول 1 سفينه. وجار تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.
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