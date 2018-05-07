محافظ بني سويف يفتتح ويتفقد مشروعات صرف صحي بتكلفة 31 مليون (صور)

افتتح المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مشروعين للصرف الصحي بقريتي أبوسليم وصفط النور بمركزي بني سويف والفشن بتكلفة اجمالية وصلت إلى 20 مليون جنيها يخدمان 28 الف و400 نسمة.



جاء ذلك في حضور النواب: محمود عزت،عاطف عبدالجواد،مجدي بيومي، جمال هندي،على أبودولة أعضاء مجلس النواب، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، ومن شركة المقاولون العرب كل من: المهندس إمام عفيفي نائب رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس سمير سعد الله رئيس قطاعات الصعيد وجنوب الوادي بالشركة، والمهندس حسام النزهي مدير فرع المقاولون العرب بشمال الصعيد.



وتم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية أبوسليم مركز بني سويف، والذي نفذته الهيئة القومية بتكلفة 9 ملايين جنيه بطاقة 150لتر ثانية ويخدم 7400 نسمة بالقرية، حيث تم ربط المشروع على محطة رفع الجزيرة.



وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات المحطة والتي شملت بيارة، عنبر التشغيل،مبنى المخزن،بخلاف غرف الأمن والمخزن والإدارة والسور الخارجي للمحطة،واستمع من مسؤولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لشرح موجز عن مراحل العمل في المحطة التي تضمنت إنشاء شبكات انحدار بطول 5.9كم، وخط طرد بطول 2.8كم من المواسير الخراسانية HPDE.



وافتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية صفط النور مركز الفشن،والذي نفذته الهيئة القومية أيضًا بتكلفة 11 مليون جنيه بطاقة 160 لتر ثانية، ويخدم 21 ألف نسمة بقريتي صفط النور والفنت الغربية، حيث تم ربط المشروع على محطة معالجة الفشن.



و تفقد المحافظ مكونات المحطة والتي شملت بيارة، عنبر التشغيل،مبنى المخزن ،بخلاف غرفة الأمن والسور الخارجي للمحطة، واستمع من مسؤولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لشرح موجز عن مراحل العمل في المحطة التي تضمنت إنشاء شبكات انحدار بطول 7.6كم، وخط طرد بطول 1.3كم من المواسير الخراسانية HPDE.



كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية الدوية مركز بني سويف، والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 11.5 مليون جنيه بطاقة 60 لتر ثانية، ويخدم 9650 نسمة بمنطقة الدوية، واستمع المحافظ لعرض موجز عن مكونات المشروع والذي يتكون من شبكة انحدار بطول 9.6كم وخط طرد بطول 1.3كم تقريبًا من المواسير الخراسانية HPDE.



وشدد المحافظ على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية والأهالي وبالتعاون مع الوحدات المحلية لسرعة استكمال التوصيلات المنزلية، ليتم تحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمة التي أنفقت فيها الدولة الكثير من الاعتمادات من أجل تحسين مستوى الخدمات بالقرى، مؤكدا على أن قطاع الصرف الصحي يحظى بأولوية كبيرة في خطة عمل الدولة، والتي تنفذها وزارة الاسكان من خلال أجهزتها المختصة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مشروعين أخرين الأسبوع الماضي بالإضافة إلى هذه المشروعات، وذلك ضمن 14 مشروع في الصرف الصحي سيتم افتتاحهم تباعا خلال الأيام القليلة القادمة.



ورافق المحافظ خلال جولته اليوم من الجهاز التنفيذي بالمحافظة كل من: المهندس محمود السمري رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بالهيئة القومية،والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والمهندس الواضح أبو جبل مدير عام الإسكان، والمحاسب محمود المغربي رئيس مدينة بني سويف، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن.