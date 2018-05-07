تخصيص 4 ملايين جنيه لتطوير 3 مراكز شباب في الأقصر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن توفير 4 مليون جنيه لشراء أراضي وتطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة.



وأوضح حفني بركات، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن المبلغ تم تخصيصه من ميزانية المديرية الخاصة بها، في اطار خطتها لتطوير المنشآت الرياضية للنهوض بمستوى مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب.



وأشار إلى أن المبلغ يتضمن 2 مليون جنيه لشراء أرض بمركز شباب نجع حسب النبي بالحبيل، ومبلغ مليون جنيه لاستكمال شراء أرض لمركز الاتحاد بمنشأة العماري، ومبلغ مليون جنيه لتطوير نادي الحميدات شرق بمركز إسنا لإنشاء ملعب في إطار تطوير تلك المنشآت.

