النصر السعودي يستغني عن "كابانانجا" ويبحث تسويقه

يكثف نادي النصر السعودي جهوده لتسويق الكونغولي جونيور كابانانجا، للبحث له عن فريق جديد، إما بالانتقال النهائي أو على سبيل الإعارة.









وعقد الأوروجوياني دانييال كارينيو، المدير الفني لفريق النصر، جلسة مع اللاعب أمس، حيث أبلغه بعدم حاجته إليه.









وتتمهل إدارة النصر في حسم مصير المحترفين الأجانب، حتى تتسلم دعما من الهيئة العامة للرياضة، يمكنها من إجراء تعاقدات جديدة.



