سفير مصر بألمانيا: تطور كبير في العلاقات بين البلدين (فيديو)



وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن الزيارة تأتي بعد عدة أيام من زيارة رئيس البرلمان علي عبدالعال ووفد دبلوماسي شعبي، مما يعكس التطور في علاقات التعاون والاهتمام الألماني بالاستثمار في مصر ونقل التكنولوجية والتعليم الفني والتدريب المهني والسياحة الألمانية والمتصدرة لأعداد الوافدين إلى مصر منذ 2015.



أكد بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى المانيا، أن وزير الخارجية سامح شكري أتم زيارة ناجحة ولقاءات مكثفة خلال تواجدة في برلين، متابعًا أنها الزيارة السادسة له خلال عامين ونصف، واللقاءات شملت أكثر من نصف أعضاء الحكومة الألمانية من مختلف المجالات بجانب اللقاءات البرلمانية رفيعة المستوى والأكاديميين وقادة الفكر والرأي ومجتمع الأعمال.