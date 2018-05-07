محافظ بورسعيد يكرم 32 من أوائل التعليم الفني بالمحافظة (صور)

كرّم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس 32 من اوائل شهادات التعليم الفني منهم 6 علي مستوي الجمهورية و26 علي مستوي المحافظة وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بالمحافظة بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومديري المدارس المتميزة واولياءالامور



وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الطلاب المتفوقين ولااسرهم موكدا علي فخرة واعتزازة باستقبال النماذج المشرفة والمتفوقة من الطلاب الذين رفعوا اسم بورسعيد عاليا في مجال التعليم الفني علي مستوي محافظات مصر



وأضاف أن ذلك النجاح ليس وليد اللحظة ولكنة نتاج جهد وعرق ومثابرة منذ الصغر وحتي الوصول الي منصات التتويج مشيرا بان مدارس التعليم الفني تحظي باهتمام كبير من المحافظة، بعد النجاحات الكبري التي حققتها علي مدار الاعوام السابقة وتصدرالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية



وشمل التكريم 9 من اوائل التعليم التجاري.و5 من التعليم الفندقي و12 من التعليم الصناعي بالإضافة الي 6 من الدبلوم الزراعي وطالب المحافظ من ابناءة الطلاب بالاستمرار في النجاح والتفوق موكدا بهم بان السبب الرئيسي في ذلك يعود الي الانتظام في الحضور الي المدرسة التي تعمل علي تنمية قدرات الطالب وغرس روح الانتماء لدية مشددا علي ان التعليم الفنى أساس التنمية



وقدم المحافظ الشكر للقائمين علي العملية التعليمية علي هذه النتائج المتميزة مطالبا تعاون الاسرة مع المعليمن من اجل صالح الطلاب.



وفي نهاية الحفل قام المحافظ بتكريم الطلاب المتفوقين بمنحهم شهادات التقدير ومكافات تميز تقديرا لهم