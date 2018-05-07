احتفالات العيد القومي لمحافظة القاهرة: مؤتمر لمدة 5 أيام بجامعة عين شمس (فيديو)

قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إنه سيتم عقد مؤتمر للشباب بعنوان "معًا من أجل مصر"، الأحد المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة عين الشمس، وذلك احتفالًا بمرور 1049 عامًا على تأسيس محافظة القاهرة.









وأضاف المحافظ خلال المؤتمر الصحفى، المُنعقد حاليًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، أن المؤتمر يأتي بمناسبة العيد القومي للمحافظة، ويستمر لمدة خمس أيام بداية من الأحد القادم وسينتهي يوم الخميس، وتشمل العديد من الرحلات الشبابية لمعظم المناطق السياحية بالمحافظة.