حبس سائق متهم بقتل عامل في دمياط

أمرت النيابة العامة بدمياط، بحبس حسن. ا، سائق توك توك، 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهمة قتل عامل في مخبز يدعى سمير الجمل.



كانت قوة أمنية من قسم شرطة فارسكور قد تمكنت من ضبط المتهم، بعد أن قام بقتل العامل إثر مشاجرة بينهما وقام بالفرار من وسط الاهالي المتجمهرين، ولاحقته قوات الشرطة حتى تمكنت من ضبطه، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.