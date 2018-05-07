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وزير التعليم العالي: تطور ملموس في العلاقات بين مصر والمجر (فيديو)

الخميس 05/يوليه/2018 - 12:57 م
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ندى محمد
 
صرح خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بأن علاقات التعاون مع المجر تشهد تطورا ملموسا على كافة الأصعدة، خاصة على مستوى العلاقات التعليمية والعلمية والبرامج المشتركة. 

وأضاف في لقاء مع فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن الدولة تسقطب وتقدم منح للدارسين من المجر على ان يتم زيادة عدد الدارسين من الحكومة المصرية في المجر ايضا، وتبادل اعضاء هيئة التدريس في التعليم الاساسي والفني.

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