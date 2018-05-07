مرصد الزلازل الأردني يسجل 11 هزة أرضية منذ أمس ببحيرة طبريا

أعلن مرصد الزلازل الأردنى تسجيل 11 هزة أرضية منذ أمس وحتى صباح اليوم الخميس فى بحيرة طبريا، بدأت عند الساعة 10.45 مساء أمس بالتوقيت المحلى بقوة 4.7 على مقياس ريختر وآخرها فى السابعة من صباح اليوم بقوة 2.6درجة.

وقال مدير المرصد الدكتور محمود القريوتى -فى تصريح- إن جميع الهزات مركزها بحيرة طبريا 50 كيلومترًا شمال غرب مدينة أربد شمال الأردن على عمق 12 كيلومترًا، كان بعضها ملموسًا فى عدد من مناطق المملكة.

ووصف القريوتى هذه الهزات بأنها ضمن النشاط الزلزالى الذى تشهده المنطقة بين الحين والآخر خاصة وأن الأردن يقع على فالق البحر الميت المعروف بنشاطه الزلزالى.

وتشهد مناطق مختلفة من المملكة خاصة مناطق الجنوب نشاطًا زلزاليًا لوقوعها فى حفرة الانهدام على الشق السورى الأفريقى (فالق البحر الميت) ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح فى باطن الأرض.