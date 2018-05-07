أمن قنا يضبط مسجل خطر وابنته لسرقتهما مواتير أبراج محمول ومهمات سكة حديد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط مسجل خطر سابق اتهامة في 18 قضية متنوعة، ونجلته اثناء محاولتهما الهرب وبحوزتهما مواتير أبراج محمول ومهمات سكة حديد في قنا.



وتلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء محمود العياط، إخطارا يفيد ضبط ع. س. ع 62 عامًا،، تاجر خردة -مسجل شقى خطر "سرقة أسلاك" سبق إتهامه فى 18 قضية آخرهم "سرقات متنوعة"، وح.ع.س، 42 عامًا، أثناء قيادته سيارته محمل عليها مهمات مصلحية عبارة عن (4 مواتير حديد خاصة بأبراج المحمول- كمية من الأسياخ والزوايا الحديدية أطوال وأوزان مختلفة- كمية من قضبان السكك الحديدية أطوال مختلفة) وزنت جميعها 3 أطنان وذلك أثناء تواجدها أمام المخزن.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

