إياد الدهماني: فتح تحقيق في انفجار قناة مياه بالزهروني

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أنه تم فتح تحقيق في انفجار قناة رئيسية لجلب المياه بمنطقة الزهروني، وسيتم معاقبة كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث أو تقصير من أي جهة.

وأضاف، الدهماني، في تصريح لبرنامج "الماتينال"، على اذاعة "شمس اف م"، اليوم الخميس، أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين من هذا الحادث" مبينا أن "رئيس الحكومة أعطى تعليماته بعدم قطع الماء للصالح الشراب على هذه المناطق لاكثر من 24 ساعة".

وأشار، في ذات السياق، الى أن "تونس تعاني من ندرة الموارد المائية والحكومة تعمل على إيجاد الحلول السريعة كتحلية مياه البحر التي ستساهم في التخفيض من الضغط".

وبخصوص ما تم تداوله، مؤخرا حول قيام الحكومة البريطانية بتمويل "حملة إعلامية لمواجهة الإحتجاجات" لفائدة الحكومة التونسية، أكد الدهماني أن "الحكومة لم تطلق أي حملة لمواجهة الاحتجاجات بتمويل بريطاني وأن التعاون مع المملكة المتحدة، يتم في إطار اتفاقيات التعاون الفني والتقني التي تشمل عديد المجالات ومذكرات التفاهم الممضاة بين البلدين".

وأكد في هذا الصدد، أن "هذه المسألة تدخل في إطار التوجه لاسقاط الحكومة وحملة تشويه ضدها لخلق نوع من الاحتقان لدى المواطن التونسي" قائلا "من يتحدت عن حملة لقمع الاحتجاجات هو نوع من العبث "، وفق تعبيره.



