فتح باب القيد للدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي للعام الجامعي 2018-2019



وأشار الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن مواعيد التقدم لكليات الجامعة كالتالي كلية العلوم من 1 8 حتى 16 8 2018 والطب دور أكتوبر وأبريل من كل عام والهندسة ماجستير ودكتوراه من 1 9 حتى 30 9 2018 والتجارة من 1 9 حتى 30 9 2018 والزراعة الأول من شهر اغسطس ويناير من كل عام لمدة أسبوعين والطب البيطري القيد الأول من 1 9 حتى 30 9 2018 والقيد الثاني من 1 3 حتى 31 3 2019، وكلية التربية بقنا من 1 8 حتى 15 8 2018 والتربية الرياضية من 15 8 حتى 15 9 2018 وكلية الأثار بقنا من 18 8 حتى 17 9 2018 والآداب من 1 9 حتى 30 9 2018 وكلية التربة النوعية فصل الخريف من 15 8 حتى 15 9 2018 وفصل الربيع من 15 12 2018 حتى 15 1 2019 وكلية التربية بالغردقة من 10 9 حتى 9 10 2018 والحقوق من 1 9 حتى 20 9 2018 والفنون الجميلة بالأقصر من 12 8 حتى 20 9 2018 وكلية الاثار بالأقصر من 1 9 حتى 30 9 2018 والسياحة والفنادق بالأقصر من 1 8 حتى 30 8 2018 واشار الدكتور محمود خضاري بان لمزيد من المعلومات يرجى من الراغبين في التقدم زيارة موقع الجامعة على الرابط www.svu.edu.eg وايضا مواقع الكليات المختلفة.



قرر مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الموافقة على فتح باب التقدم للدراسات العليا للعام الجامعي 2018- 2019 لكليات الجامعة بقنا وفروعها بالغردقة والأقصر.