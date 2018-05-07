المنصري يكشف أسباب الاستقالة من هيئة الانتخابات

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس، عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على عضويته فيها، داعيا مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة، وذلك وفق بيان صادر عن المنصري

وأرجع المنصري أسباب تقديمه لاستقالته التى قال "إنها تمت بعد التشاور والإتفاق مع أعضاء الهيئة"، الى صعوبة العمل صلب مجلس الهيئة بسبب تعطل انعقاد جلساته، ونظرا لحجم العمل الكبير الذى يتطلب المصادقة صلب مجلس الهيئة ومنه تقرير النشاط وإعداد ميزانية الهيئة لسنة 2019 واعداد مخطط عملياتي للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 فضلا عن الانتدابات في الخطط القارة للإدارة و تسوية وضعية جميع الموظفين مركزيا و جهويا.

كما اعتبر أن من بين أسباب استقالته كذلك ، عدم وجود بوادر حلول في الأفق خاصة بعد تأجيل البرلمان لجلسة طلب اعفاءه والتي قال انها جلسة " لن تسفر عن حل مهما كانت نتيجة القرار ".

وأكد " أن مصلحة البلاد والاعداد الجيّد للمحطات الانتخابية القادمة يتطلبان مزيدا من التضحية و التنازل و لتحلي بالمسؤولية ونكران الذات، وأنه لا يريد أن يكون عنصر ارباك او توتر صلب مجلس هيئة الانتخابات"، حسب نص الاستقالة.



