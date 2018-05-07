محمد نجيب يتحدث عن اعتزال الكرة وأزمة الدفاع ورحيله عن الأهلي

قال محمد نجيب؛ مدافع الأهلي إن معسكر كرواتيا يعد نموذجيًا للغاية، من حيث اختيار المكان ومقر الإقامة وملعب التدريب، مؤكدا أن الأجواء تساعد على المزيد من تركيز اللاعبين للخروج بأقصى استفادة ممكنة.

وأشار إلى أن الفريق استوعب إلى حد كبير فكر الجهاز الفني الجديد بقيادة باتريس كارتيرون، وهو الأمر الذي أشاد به المدير الفني خلال جلسته مع اللاعبين.

وأضاف مدافع الأهلي أنه حريص على الالتزام داخل وخارج الملعب، وهذا الأمر يعد أسلوب حياة بالنسبة له، خصوصا أنه لم يفتعل أية مشكلة على الإطلاق منذ انضمامه لصفوف الأهلي على مدار ثماني سنوات، ويحرص على الالتزام بالتدريبات، سواء شارك أو لم يشارك في المباريات، بخلاف الالتزام بالتعليمات الصادرة إليه، كما يحرص بصفة مستمرة على الحديث مع اللاعبين الجدد والشباب ونقل خبراته إليهم، خصوصا أن الأهلي له فضل كبير فيما وصل إليه حتى الآن .

وأشار نجيب إلى أن هناك لغة من الحوار والتفاهم بين خط الدفاع وحارس المرمى تستمر طوال المباراة، يسعى خلالها الطرفان إلى توجيه بعضهما البعض؛ من أجل تلافي أية أخطاء، خصوصا أن الحارس لديه رؤية واضحة للملعب، ولابد أن يكون هناك حالة من التكامل بين خط الدفاع والحارس، وهذا التفاهم يظهر بشكل واضح خلال الهجمات التي يتعرض لها الفريق.

وأكد نجيب أنه لا يتأثر بالكلام الذي يتردد بحاجه الفريق للتعاقد مع مدافعين جدد، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بمثل هذا الكلام ويركز فقط في التدريبات، خصوصا أن الجهاز الفني وحده له الحق في تحديد احتياجاته؛ وفقا لوجهة نظره، والمطلوب منه فقط التركيز في عمله.

وأوضح أنه لا توجد أزمة مدافعين في مصر بشكل عام، مثلما يردد البعض، بل على العكس هناك مدافعون متميزون للغاية في النادي الأهلي ويؤدون بشكل جيد؛ مما ساهم في حصول خط دفاع الفريق على أقوى خط دفاع في الدوري خلال الفترة الماضية بعد دخول أقل عدد من الأهداف في مرمى الأهلي.

وأشاد نجيب بالوافد الجديد أحمد علاء، مؤكدًا أنه مدافع متميز للغاية وينتظره مستقبل باهر، وسيكون إضافة جيدة للفريق.

وشدد مدافع الأهلي على أن الفريق واجه العديد من الصعوبات والمواقف في البطولات الإفريقية وتخطاها بنجاح، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة تمكنهم من المرور من المحطات الصعبة.

وقال إن الوضع الحالي في بطولة إفريقيا سبق أن واجهه الأهلي في عام 2012 عندما حصل الفريق على نقطة واحدة في أول مباراتين، ولكنه تجاوز الأمر سريعا، ونجح في تعديل موقفه وفاز بلقب البطولة، ومن ثم فإنه لابديل عن الفوز في المباراتين القادمتين أمام تاونشيب البتسواني؛ من أجل التأهل لدور الثمانية وتحقيق أحلام وطموحات جماهير الأهلي بالفوز باللقب الإفريقي، ومن بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكد نجيب أنه حريص على الحديث مع اللاعبين الشباب ونقل خبراته إليهم؛ للتأكيد على قيمة النادي الأهلي وكيفية الحفاظ على الكيان، وأن الجميع يدرك جيدا معنى حجم اللعب للأهلي؛ ولهذا يبذل أقصى الجهد للحفاظ على اسم النادي وإرضاء الجماهير بالحصول على المزيد من البطولات، مشددا على أنه لا يتأثر على الاطلاق بالكلام الذي يتردد مع نهاية كل موسم بالاستغناء عنه أو الاعتزال وأنه اعتاد على مثل هذه الأمور، ولم يعد يعتد به ويركز فقط في التدريبات والحفاظ على مستواه.

وقال نجيب إنه حصل مع الأهلي على 15 بطولة طوال تاريخه، ويسعى للحصول على المزيد خلال الفترة القادمة، وأنه لن يرحل عن الأهلي إلا عندما يطلب منه النادي ذلك.

ووجه محمد نجيب رسالة خاصة لجماهير الأهلي، مؤكدا أن اللاعبين ينتظرون الجماهير خلال المباراة القادمة أمام تاونشيب البتسواني، خصوصا أن لها مفعول السحر على اللاعبين، وتحفزهم لبذل أقصى الجهد، وتؤازر الفريق بقوة وهو أمر ليس بغريب على جماهير الأهلي الوفية.