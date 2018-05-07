الأمم المتحدة: فرار 320 ألف مدني من المعارك في جنوب سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، فرار 320 ألف مدني من المعارك في جنوب سوريا، حسبما ذكرت شبكة "24 لايف".



وتشن قوات النظام منذ 19 يونيو عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا بدعم من روسيا التي أبرمت في الأيام الأخيرة اتفاقات "مصالحة" منفصلة في أكثر من ثلاثين قرية وبلدة. وتنص هذه الاتفاقات بشكل رئيسي على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال.



وفشلت المفاوضات بين فصائل الجنوب السوري والجانب الروسي من أجل إتمام اتفاق وقف المعارك في جنوب سوريا، وذلك بسبب إصرار موسكو على تسليم الفصائل الأسلحة الثقيلة دفعة واحدة.