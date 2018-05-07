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إصابة سيدة عقب انفجار "بوتجاز" بها في المنوفية

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:48 ص
إصابة سيدة عقب انفجار بوتجاز بها في المنوفية
صورة ارشيفية
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أحمد الباهى
 
فوجئت سيدة في مركز منوف بالمنوفية، أثناء إعدادها للطعام داخل مطبخ شقتها، بانفجار بوتجاز صغير في وجهها، وعلى الفور نقلها الأهالي إلى مستشفى منوف العام.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير امن المنوفية، من مأمور مركز السادات، باستقبال مستشفى منوف العام المدعوة (م.ص.م.س - سن 27)، ربة منزل ومقيمة دائرة المركز، مصابة (حروق متفرقة بالجسم بنسبة 30 %)، وتم حجزها بالمستشفى.

وبسؤالها قررت أنه حال قيامها بإعداد الطعام بالمنزل انفجرت بها إسطوانة الغاز "صغيرة الحجم" وأحدثت إصابتها، ولم تتهم أحد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
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