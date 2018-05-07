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يلدريم: حالة الطوارئ في تركيا ستنتهي الاثنين القادم

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:46 ص
يلدريم: حالة الطوارئ في تركيا ستنتهي الاثنين القادم
يلدريم
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وكالات
 

أعلن رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم، أن حالة الطوارئ ستنتهي يوم الاثنين القادم، وأن حكومته ستصدر الجمعة قرارات تهدف لعدم إضعاف الحرب ضد الإرهاب بعد انتهاء حالة الطوارئ.

 

وقال يلدريم في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية، اليوم الخميس: "سيعلن عن التشكيلة الوزارية الجديدة الاثنين القادم وبذلك تكون حالة الطوارئ قد انتهت".

 

وأضاف: "سنصدر غدا الجمعة آخر مرسوم في إطار حالة الطوارئ"، موضحا أن المرسوم "سيتضمن تعديلات تمنع إضعاف مكافحة الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ".

 

جدير بالذكر أن السلطات التركية فرضت حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو عام 2016، وتم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.

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